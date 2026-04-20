俳優の綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが20日までに更新され、近況ショットが公開された。【写真】二の腕あらわ！“ポーズ”決めた綾瀬はるか、オフショット投稿で「映画『人はなぜラブレターを書くのか』4月17日公開いたしました」と報告。「ぜひご覧ください！」と呼びかけ、黒のタンクトップ姿の綾瀬がピースサインで笑顔を見せたオフショットを添えた。この投稿に「映画見ました！「号泣」など感想コメン