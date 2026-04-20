五輪２大会連続メダリストで、元ロコ・ソラーレの吉田知那美が２０日までに自身のインスタグラムを更新。風呂上がりで、ほぼすっぴんと見られる写真を公開した。元アルペンスキー選手の夫・河野恭介さんの故郷である長野県の野沢温泉を訪問。温泉に入った直後に頭にタオルを巻いて、半袖Ｔシャツ姿で笑顔の写真をアップした。「野沢温泉村の常識、北見市の非常‍誰かの常識は誰かにとっての非常識なんて言わずもがなの