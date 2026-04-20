Image: IWC IWC（インターナショナル・ウォッチ・カンパニー）が、宇宙飛行士向けのツールウォッチ「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」を発表しました。グローブをつけたまま操作可能 Image: IWC このモデルはケース素材に軽量な酸化ジルコニウム・セラミックとセラタニウムを