世界的ブームが続いているデニムアイテムは、この春もまだまだ人気。トレンドを積極的に取り入れたいけれど、コーデがイマイチ垢抜けない……。そんなミドル世代に向けて、【GU（ジーユー）】のスタッフさんによる「デニムコーデ術」を解説！ カジュアルな中にも、大人な要素を取り入れた着こなしをピックアップしました。おしゃれ店員さんの最旬スタイルを、ぜひお手本にして。 ハンサムなジャケ