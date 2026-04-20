自由気ままに過ごす猫ちゃんの日常。そのまったりした姿に、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は24万回を超え「家猫さんに迎えて貰えて本当に良かったね」「うらやましいぐらいの幸せな一日ですね」「おそよう！で吹きました」といったコメントが集まっています。 【動画：家猫になって手に入れた『穏やかな居場所』…元野良猫が過ごす何気ない一日】 穏やかな1日の始まり Instagramアカウント「ボ}