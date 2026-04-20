今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。ある時、産後初めてと言っていいほど久しぶりに、旦那さんと二人で食事会をすることになったA子さん。とても楽しみにしていましたが、迎えた当日、お子さんたちを預けて準備万端と思っていたら、まさかの出来事に「えっ！」と焦ることになってしまい──。 夫との食事会 ある時、仕事で節目を迎えたこともあり、夫と食事に行こうという話になりました。子どもた