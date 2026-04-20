飼い主さんは、猫さんたちが子猫時代に遊んでいた筋膜ローラーを久しぶりに出してみたといいます。昔は筒の中に入って遊んでいたとのことですが、大きくなった今では入ることができなくなってしまったのだそう。動画は2千回以上再生され、「こういうので尚更成長を気づかされますね」「ほんとに成長しましたね..」とのコメントが集まっています。 【動画：半年前は筋膜ローラーの中に入って遊んでいた