女優で歌手のゼンデイヤ(29)が、自身のファッションの原点が2003年のディズニー・チャンネル映画「チーター・ガールズ」だったことを明かした。両親が服装を通じて自己表現することを尊重してくれたと振り返り、幼少期のスタイル形成に同作が大きな影響を与えたという。 【写真】トイレ我慢で撮影中に熱中症にゼンデイヤの複雑すぎる衣装 米版ヴォーグ誌に対し、ゼンデイヤはこう語っている