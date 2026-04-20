ブレーメン菅原由勢がアシスト、退場者も出た激闘のダービーを制すドイツ1部ヴェルダー・ブレーメンに所属する日本代表DF菅原由勢は現地時間4月18日、リーグ第30節のハンブルガーSV戦に先発出場。伝統の“北ドイツダービー”という重要な一戦で先制点をアシストし、3-1の勝利に大きく貢献した。ブンデスリーガ公式サイトは「ユキナリ・スガワラが右サイドから見事なクロスを供給した」と、均衡を破った菅原のピンポイントのチャ