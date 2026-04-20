記事ポイント稲垣恵美さんの新刊が4月22日発売借金3,000万円から事業拡大した実体験を収録働き方や選択を見直したい人に向けた一冊IMYの代表取締役で、ビーシスグループ代表を務める稲垣恵美さんの新刊書籍『搾取されない女性になる！あなたの人生を黒字にする方法』が、幻冬舎から発売されます。発売日は2026年4月22日です。借金3,000万円から美容サロン事業を立ち上げ、12年で店舗展開とM&Aに至るまでの選択や失敗をまとめた