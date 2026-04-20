俳優の細田佳央太（２４）が４か月間の猛特訓を経て「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）でボクサー役に初挑戦した。２０００年の日比谷線脱線事故で命を落とした高校生ボクサーで、２４年後に手紙を送った寺田ナズナ（綾瀬はるか）の初恋相手・富久信介役。文武両道を体現した実在の人物を演じることにプレッシャーを感じたが、「ボクシングのトレーニングに打ち込むことが、心の支えになった」と振り返った。（有