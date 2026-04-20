ＴＢＳの新番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・前１１時３５分）の進行を担当する浦野芽良（かいら）アナウンサー（２４）は、４月で入社３年目を迎えた。小学１年生の時の夢は「歯医者（の先生）」。「母がけっこう『この仕事いいんじゃないの』みたいに吹き込んでくるタイプだった」といい、アナウンサーもその１つだった。５年生で漠然とした憧れを持ち、転機となったのは芸能事務所への所属。関西学院千里国際高等部２年