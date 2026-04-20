記事ポイント2026年5月4日から6日まで、鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARKで「湘南ハイボールフェス」を初開催江ノ島と富士山を望む会場で、ハイボールやクラフトビール、全国のグルメを入場無料で楽しめます音楽、お笑い、盆踊りなどのステージ企画もそろうゴールデンウィークのおでかけイベントです湘南の海辺でハイボールとグルメ、ステージを満喫できる新イベント「湘南ハイボールフェス」がゴールデンウィークに初開催されます。会場