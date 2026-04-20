41歳で孫を持つ驚きのライフスタイルを送るケイコさんが、シングルマザーとして3人の子供を育てるために、手取り12万円の生活から一念発起して選んだ過酷な職業の裏側を明かした。【映像】41歳のおばあちゃんの現在の職業＆孫を抱く姿4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、滋賀県彦根市で10トンダンプの運転手として働くケイコさんの私生活に密着した。現在は建設会社社長の長男・リュ