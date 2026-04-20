出版市場の縮小が続くなか、じわじわと存在感を高めている「絵本」。子ども向けの枠を越え、大人の読者層やSNS発のヒット作品も増加。コロナ禍以降の“おうち時間”をきっかけに、親子でページをめくる体験そのものが見直されつつある。【写真】あの『もったいないばあさん』作者も登場！今年のタイムテーブルは？こうした読書を取り巻く変化のなか、入場無料で楽しめる国内最大級の絵本と児童書の祭典『上野の森 親子ブック