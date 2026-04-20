フォークシンガー松山千春（70）が19日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで逮捕、送検された父親の会社員安達優季容疑者（37）について言及した。「毎日ニュースやってました。結希君はお母さんの連れ子であったわけだ。前の旦那さんとのお子さんだった。悔しいと言