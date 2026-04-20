お笑い芸人くまだまさし（52）が20日までにXを更新。妻が入院し手術を受けたことを明かした。くまだは「奥さんが1週間前から入院・手術をしておりました」と報告。「それで先日、無事に手術も終わり、経過も良く、退院も決まりましたので書かせていただきます」とし、「っと言っても大きな病気があった訳ではないのですが、これから数年後もしかしたら大きな病気になってしまう可能性もちょとあったので手術をいたしました」と経緯