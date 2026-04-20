19日朝、鹿角市で軽トラックが、ガードパイプに衝突する事故がありました。運転していた76歳の男性が大けがをしています。鹿角警察署の調べによりますと、19日午前6時45分ごろ、鹿角市花輪字蒼前平で商業施設の駐車場から国道282号に進入した軽トラックが、ガードパイプに衝突しました。この事故で、運転していた鹿角市に住む76歳の男性がろっ骨を折る大けがをしています。警察が事故の原因を調べています。