リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、負傷交代となったジョージア代表GKギオルギ・ママルダシュヴィリの状態に言及した。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第33節が19日に行われ、リヴァプールはエヴァートンと対戦。29分にモハメド・サラーが先制点を決めると、54分にベトに同点弾を許したが、90＋10分にコーナーキックからフィルジル・ファン・ダイクが勝ち越しゴールを決め、