2026年アジア競技大会開催のため、約5年間の改修期間に入っていたパロマ瑞穂スタジアム。そのリニューアル工事が終わり、名古屋グランパスはJリーグ発足から使っていた“聖地”に戻ってきた。それが19日に行われたJ1百年構想リーグ・アビスパ福岡戦。“レジェンド”ドラガン・ストイコビッチ氏が来場し、2万8924人もの大観衆が集結する中、メモリアルマッチを勝利で飾る必要があった。しかしながら、序盤から入りは重かった。