俳優の渡辺謙（66）が19日、インスタグラムを更新。シンガー・ソングライター玉置浩二（67）のライブに訪れたことを報告した。「念願の玉置浩二さんのライブへ」と書き出し、「フルオーケストラとの共演。本物の素晴らしい唄に酔いしれた2時間」と、NHKホールで開催された玉置浩二のライブを振り返った。「同世代として凄く勇気を貰えたステージありがとうございました！」と思いをつづり、「残りの公演も沢山の感動をお届けして下