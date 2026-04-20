ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃的デザインの黒い水着姿を投稿した。「濡れちゃった」とつづり、「＃鬼寒プール」のハッシュタグをつけて透け感のある黒のビキニ水着ショットを公開した。手でロングヘアを後ろでつかみ、谷間だけでなくワキもあらわに。「＃pharfaite新刊」と29日に開催されるパルフェットショーケースの新刊写真集カットであることも伝えた。ファン