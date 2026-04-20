イランの国営放送は19日、現時点でイランはアメリカとの再協議への参加を拒否していると報じました。【映像】砲撃をする米中央軍（実際の様子）イランの交渉団の関係者はアメリカの矛盾した発言や、停戦合意違反とされる海上封鎖によって、現状では交渉の明るい見通しを期待できないと話したということです。アメリカとイランはホルムズ海峡をめぐり対立が続いています。イランのアラグチ外相は17日、停戦期間中の開放を宣言