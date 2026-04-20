グラビアアイドルの天羽希純（29）が19日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。「下半身の暴力ってやつ」とつづり、斜め座りでヒップ＆太もも際立つ笑顔のランジェリーショットを公開した。この投稿に「グー！」「たまらんわぁ〜」「この太もも守りたい」「いや、上半身もだ」「ダイナマイトボディ〜」などのコメントが寄せられている。