Iカップの新人グラビアアイドル小野たまり（22）が19日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。小野は「週刊ポスト撮影日の朝の気温はマイナスだったのでとっても寒くてぶるぶる震えながらがんばった」と明かし、チェックのビキニ姿を公開した。「コンビニなどで見つけて感想教えてね。デジタル写真集も見てほしいです」と呼びかけた。この投稿に「可愛いです」「最高すぎるボディです」「素晴らしい」「美ボディ」などのコ