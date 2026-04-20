小豆警察署 19日午後5時ごろ、香川県の豊島で、棚田で作業中の男性(75)が下の田んぼへ約3ｍ落下し、首を強く打つなどして、死亡しました。 一緒に作業していた知人が倒れているところを発見し、別の人が119番通報しました。豊島には救急車がないため、消防が船で駆けつけ、小豆島の病院へ搬送しましたが、約3時間後に死亡が確認されたということです。 警察は事故とみて、落下した原因などを調べています。