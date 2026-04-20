【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２０日、同国のミサイル総局が１９日に改良型の地対地戦術弾道ミサイルの発射実験を行ったと報じた。韓国軍などは１９日午前、北朝鮮が弾道ミサイル数発を発射したと発表しており、これを指すとみられる。同通信によると、短距離弾道ミサイル「火星１１」系統のミサイル５発が約１３６キロ・メートル先の島に向けて発射された。ミサイルの発射場所は明らかになっていない。発射実験