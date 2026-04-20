「ミスアクション2026」の癒し系マシュマロボディグラドル・七海まりが19日、2nd DVD『たわわな愛』（スパイスビジュアル）発売記念イベントをソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 昨年の秋頃に撮影された本作について、七海さんは「会社で働いている私と、上司の方の恋愛ストーリーになっています。不倫とかではないと思います（笑）」と笑顔で紹介。「去年の10月くらいにOLを辞めた直後に撮っログインして続きを読むT