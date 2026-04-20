俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第16回が、20日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマで、対照的な2人が衝突と成長を重ね“最強のバディ