２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ラストシーンに怪しい男性が映り、いよいよ亀吉（三浦貴大）の追っ手が迫っている様子が描かれた。この日の「風、薫る」では、炊き出し中に男の子が嘔吐（おうと）。周りの大人たちはコレラかもしれない…と助けに行けない中、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）はすぐに男児にかけより、介抱しようとする。すぐに捨松（多部未華子）が的確な指示をし、りんと直美は