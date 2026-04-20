東海テレビの浦口史帆アナウンサー（37）が20日までにインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。「この度、待望の第1子を授かることができました。ここに至るまでの小さな奇跡の連続と周囲の方々の優しさやお気遣いに感謝する日々を送っています」と記した。現在の状態も明かし「マツケンサンバが流れるとズンドコよく動く（気がする）愛しい我が子に無事に会える日が今から待ち遠しくてなりません」と期待した。今後について