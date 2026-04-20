彼氏がお金を持ったまま姿を消した。気づけば何も残っていない。「私はいったい、何のために頑張ってきたんだろう…」。【漫画】「がんばれしおりちゃん」を読む20代の女性の部屋とは思えない荒れた空間。その中心で仰向けに寝転び、「誰にでもあるよね…もうがんばれないって時」とつぶやく――それが、本作の主人公・甘藤しおりだ。華やかな少女漫画のヒロインとはかけ離れた姿から、物語は静かに始まる。■すべてを失ったあとに