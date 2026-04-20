18日朝、由利本荘市鳥海町猿倉で住宅や小屋が全焼する火事がありました。けがをした人はいませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと18日午前9時半ごろ、由利本荘市鳥海町猿倉の81歳の男性の住宅に隣接する小屋から出火しました。火元の家族が小屋が燃えているのを見て消防に通報しました。その後、火は小屋から住宅に燃えうつり、約3時間後に消し止められましたが、火元の木造一部2階建ての住宅1棟と、木造平屋建ての小屋1