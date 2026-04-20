中国メディアの観察者網は16日、「中国が2030年までに世界最大の観光経済国になる見込み」とする記事を掲載した。記事が米ブルームバーグの報道として伝えたところによると、中国の旅行・観光経済は昨年9．9％成長し、世界平均の2倍超の伸びとなり、米国の0．9％成長を大きく上回ったことが、業界団体の世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）と調査パートナーのチェース・トラベルが公表した最新データで分かった。ビザ免除政策を拡大