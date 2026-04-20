４月18日に開催されたブンデスリーガの第30節で、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトは、RBライプツィヒとホームで対戦。１−３で完敗を喫した。前節はコンディション不良で欠場した堂安はベンチスタート。リードされている展開にもかかわらず、出場機会は最後まで巡ってこなかった。日本代表で10番を背負う主力の出番なしに、インターネット上では次のような声が上がった。 「チーム内序列かなり下がっちゃった