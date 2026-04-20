［J１百年構想リーグ第11節］名古屋 ２（5PK4）２ 福岡／４月19日／パロマ瑞穂スタジアム2020年シーズンを最後に、約５年間の改修期間に入っていた名古屋グランパスの“聖地”パロマ瑞穂スタジアム。そのリニューアルが終了し、こけら落としのゲームと位置づけられたのが、４月19日のJ１百年構想リーグ第11節・アビスパ福岡戦だった。特別な一戦に気合を入れて挑んだはずの名古屋だったが、前半は大苦戦。ペトロヴィッチ（ミシ