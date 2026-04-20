3月上旬の水準まで下落した原油価格 イランのホルムズ海峡封鎖解除の動きを受けて、原油価格、WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエイト）は4月17日には80米ドル台前半まで急落した。これは3月上旬以来の低水準である。米ドル／円は3月中旬から158～160円を中心とした小動きが約1ヶ月も続いてきたが、4月17日の原油価格の急落は、このレンジを米ドル安・円高方向へブレークする可能性が出てきたことを示