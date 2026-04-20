4月20日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 今朝は熊本市で15.5℃、阿蘇市乙姫で11.8℃など、各地で5月中旬から下旬並みの気温となりました。日中の最高気温は熊本市や人吉市で24℃の予想で、日差しが出ると夏日になる可能性もあります。朝から各地で晴れて青空が広がっていますが、この後はにわか雨の心配がありそうです。九州の西側に停滞していた低気圧が