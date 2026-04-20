秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが、東京・池袋で開催されたがん患者らおよそ200人によるチャリティーコンサートを鑑賞されました。【映像】チャリティーコンサートを鑑賞した紀子さまと佳子さま紀子さまと佳子さまが「がん患者が歌う第九チャリティーコンサート2026」の会場に入られると観客は拍手を送りました。お二人はまず、食道がんを克服した俳優の秋野暢子さんの体験談に耳を傾けられました。その後、20代から80