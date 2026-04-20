週明けの日経平均株価は、300円余り値上がりして取り引きが始まりました。日経平均は引き続き、イラン情勢の影響を色濃く受けています。【映像】日経平均株価の変動17日のニューヨーク市場では、原油取引の国際指標となるWTI先物価格が、ホルムズ海峡の通航再開への期待から一時およそ15％値下がりし、1バレル＝80ドル台に急落しました。しかしその後、再び状況が緊迫化したことから、価格は1バレル＝90ドル台に上昇しました