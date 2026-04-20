元TOKIOの長瀬智也が19日、自身のインスタグラムを更新。バイクレースで入賞したことを伝えた。【写真】すごい！バイクレースで2位になった元TOKIO長瀬智也の投稿長瀬は同日に行われた「2026 クラブマン ロードレース第1戦」筑波サーキット大会のA.V.C.C FSCRクラスで2位に入ったことを賞状の写真を通して伝えた。長瀬はこの写真とともに「ありがとうございました」と感謝をつづっていた。