ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１９日（日本時間２０日）に敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」で先発出場し、３回に１６試合ぶりの一発となる３号を放ち、４打数２安打３打点だった。打率２割２分１厘。チームは１０―４で勝って、連敗を４で止めた。迷える岡本に笑顔が戻った。８―１の３回先頭だった。２番手の右腕ホフマンのボール１からの２球目、真ん中低めの８３・９マイル（約１３