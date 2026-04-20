【2026年4月20日~26日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料） 大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢非日常の体験が、心と頭のリフレッシュに！上手な気分転換がいい運気の流れを引き寄せます。初めての体験