四柱推命から見える偏印の神秘的な力とは？｜知性豊かな星ひとつのことにとらわれない 偏印 知性豊かな星ひとつのことにとらわれない 偏印（へんいん） 偏印の表すこと 探求心があり、好奇心の赴くままに進む人です。偏印は直感や閃きを大切にするタイプで、その道のスペシャリストを目指します。ひときわ異彩を放っていますので、変わった人、つかみどころのない人と周囲から思われているでしょう。 ユニークな発想