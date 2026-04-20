カードとの付き合い方 浄化はマストではない あくまで、もっちーの流儀なのですが、カードの浄化はあまりしません。カードに触れれば触れるほど、自分の人生とリンクしてくるのでリセットしてしまうのはもったいないと感じるからです。ただ！「なんとなく嫌な感じがする…」とか「私の人生にリンクしてこない」と感じるのなら、それは浄化したほうがいいでしょう。セージを焚いてスモーキ