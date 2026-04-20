十味が、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号に、4年半ぶりの表紙＆巻頭グラビアで登場！ 十味 ©大辻隆広／集英社 【プロフィール】十味（とおみ）2月8日生まれ長野県出身身長149cm元＃ババババンビの岸みゆ、＃Mooove!の姫野ひなのと３人で身長150㎝以下のユニット「SPG（Small Powerful Girls）」を結成。SNSで話題の韓流アイス「ベロベロバー」キャン