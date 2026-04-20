18日朝、五城目町小池で枯れ草や立木などが燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。五城目警察署の調べによりますと18日午前5時20分ごろ、五城目町小池の森林から出火しました。現場付近に住む男性が森林の中の枯れ草などが燃えているのを発見し消防に通報しました。火は約3時間半後に消し止められましたが、森林内の枯れ草や立木などが燃えました。現場は森山の展望台の南西側に広がる森林です。警察が出火の原因