プリマハムが３日続落している。前週末１７日の取引終了後に、集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の４８００億円から４７５０億円（前の期比３．６％増）へ、営業利益が１２０億円から９１億円（同１．７％増）へ、純利益が８０億円から４６億円（同３５．０％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。 ベンダー子会社で売上高が減少し営業損益が悪化したことを受