Ａｂａｌａｎｃｅがウリ気配。同社は前週末１７日の取引終了後、ベトナムの連結子会社が製造し、米国向けに輸出した太陽光パネルの一部について、米国税関・国境警備局（ＣＢＰ）より、輸入が認められないとの通知を受領したと発表した。ＣＢＰの審査の結果、ウイグル強制労働防止法に基づいて例外を認めるための十分の証拠が確認できないとされ、米国向けの売り上げが計上できず、滞船料が発生しているという。決定は１月１１日