キオクシアホールディングスはやや買いが優勢、３万円大台近辺の攻防だが強弱観が対立している。売買代金は前週末１７日まで８営業日連続で１兆円を上回るなど驚異的な大商いを演じており、特に前週１４日には１兆６０００億円台と歴代最高を記録した。ただ、株価の方は大口の利益確定売りも一部で観測され、前週末は大陰線を引き５日移動平均線を下回った。きょうも大きく下押した場合は、同移動平均線が下向きに変わるた